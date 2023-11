Fumaça de queimadas invade Macapá e outros municípios

Além da capital, há registros em Santana, Cutias e Oiapoque

Por SELES NAFES

A capital do Amapá amanheceu nesta terça-feira (14) tomada por uma extensa névoa de fumaça. Em alguns bairros, a fumaceira era mais densa. O Corpo de Bombeiros informou que ontem (13) foram registrados 40 incêndios em mata, nas áreas urbana e rural.

O CBM não dá conta de atender todos os chamados, especialmente em áreas sem acesso terrestre para a chegada de equipes e equipamentos de combate aos incêndios, como em áreas de ressaca, por exemplo.

“No fim de semana, voando no GTA para o Sucuriju (costa do Amapá), foi possível ver uma grande nuvem de fumaça sobre Macapá”, comentou o coronel Alexandre Veríssimo, comandante do Corpo de Bombeiros e coordenador geral da Defesa Civil.

“E ainda temos os incêndios ocorrendo nas unidades de conservação. Estamos fazendo o que a gente pode, reforçando todo o efetivo, mas a gente não consegue atender tudo”, acrescentou.

Além de Macapá e Santana, o município de Cutias está sendo invadido pela fumaça do incêndio no Lago Piratuba, uma unidade de conservação que pertence ao município de Amapá.

Oiapoque é outra cidade que vem sofrendo com as queimadas em unidade de conservação, neste caso o Parque Nacional do Cabo Orange, onde brigadistas do Amapá tentam acabar com os focos.

“Eles contam com um helicóptero da FAB, mas precisam de ajuda. Por isso estamos enviando mais 15 militares para reforçar o apoio”, revelou Veríssimo.