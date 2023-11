Furlan lança licitação para construir Complexo Hospitalar de Macapá

Obras compreendem pronto-socorro, hospital geral e maternidade.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

A zona norte da capital amapaense receberá um centro de alta complexidade hospitalar municipal com atendimento de urgência, emergência e maternidade. O edital de licitação para construção do empreendimento foi lançado na manhã desta sexta-feira (3) pela Prefeitura de Macapá.

O pronto-socorro, o primeiro hospital geral e a primeira maternidade do município serão construídos onde antes funcionava a subprefeitura de Macapá, na BR-210, no bairro Boné Azul.

A área contará com dois prédios com três andares, com 155 leitos, Unidade de Tratamento Intensivo, centro cirúrgico e exames de imagem e análise clínica. A maternidade terá pronto atendimento obstétrico, ambulatório para exames como teste do pezinho e de ultrassonografia.

“Em meados de abril devemos assinar a ordem de serviço da construção desse complexo hospitalar, que com certeza vai desafogar a saúde de Macapá e também ajudar o estado”, afirmou o prefeito de Macapá, Dr. Furlan.

O ambiente também contará com a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, um local para acolhimento de mulheres que tenham crianças internadas na UTI ou que, por algum motivo, não consigam voltar ao seu domicílio, bem como abrigará o Instituto Macapaense de Pediatria, que já está concluído.

“Na maternidade, teremos capacidade para até 400 partos para atender gestantes referenciadas nas nossas Unidades Básicas de Saúde, também teremos UTI para diminuirmos a mortalidade infantil e materna”, declarou a secretária municipal de saúde, Erica Aymoré.

De acordo com a secretária, o município tem a dependência de outras estruturas hospitalares, entre estadual e particulares, para fazer o fluxo adequado dos pacientes.

“Eles (pacientes) entram na nossa atenção primária, acessam a média complexidade, mas não temos a alta complexidade para dar a retaguarda”, concluiu.

O edital tem prazo de 60 dias para disputa entre as construtoras. A empresa vencedora terá de 3 a 4 meses para elaborar o projeto executivo com base no projeto de concepção, para então iniciar as construções. A obra deve ser concluída entre 18 a 24 meses, segundo o prefeito.

O complexo será construído com recursos de emendas parlamentares de aproximadamente R$ 70 milhões, do senador Lucas Barreto e das ex-deputadas federais Aline Gurgel e Leda Sadala. O hospital geral será edificado com recursos destinados pelo deputado federal Vinícius Gurgel, de mais de R$ 100 milhões.