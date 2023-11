Grupo Fundo de Quintal encerrará Encontro dos Tambores

Show da banda acontece no domingo (26), no Centro de Cultura Negra Raimunda Ramos, na região central de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

O Grupo Fundo de Quintal será a atração principal da ‘Noite do Samba’, que encerrará o 28º Encontro dos Tambores. A programação ocorre desde o dia 17 de novembro, no Centro de Cultura Negra, localizado no bairro do Laguinho, em Macapá. A atração foi confirmada ontem (20), pelo Governo do Amapá, que apoia o evento.

De acordo com a programação, o grupo musical se apresenta a partir das 21h. A entrada é gratuita.

A secretária de Cultura do Estado, Clícia di Miceli explicou que no processo de escolha, o Fundo de Quintal foi unanimidade entre a comissão organizadora do evento.

“Como o dia 2 de dezembro é o dia do Samba e, pela proximidade da data, definimos que o encerramento da programação seria com a Noite do Samba. Considerando a história do grupo, que marca várias gerações, ele se tornou para grandes artistas brasileiros uma grande escola. Então, pelos inúmeros adjetivos agregados a esse grupo renomado e de muito prestígio escolhemos eles para a última noite do Encontro dos Tambores”, explicou a secretária.

A programação da Noite do Samba inicia cedo, às 16h30, com a apresentação do DJ Luis Carlos e mais 12 atrações, que incluem artistas locais, como Jorginho do Cavaco, grupo Pagodelas, Samba New, Trio Bom Ki Só, dentre outros. A última apresentação está marcada para às 23h50 com o grupo Pegada de Gorila.

O 28º Encontro dos Tambores é realizado pela União dos Negros do Amapá com o apoio do Governo do Estado. A programação conta com debates sobre igualdade racial, gastronomia e empreendedorismo, com protagonismo para as comunidades negras do Amapá.

Programação – “Noite do Samba”

16h30 – DJ Luis Carlos

17h – Homenagens às ‘Personalidades Negras do Samba do Amapá’

17h30 – Carlos Piru

18h – Nonato Soledade

18h30 – Aureliano Neck

19h – Grupo Jeitinho Kriolo (Guiana Francesa)

19h30 – Cafú Rota Samba

20h – Jorginho do Cavaco

21h – Show do grupo Fundo de Quintal

22h30 – Pagodelas

22h40 – Samba New

23h10 – Trio Bom Ki Só

23h50 – Pegada de Gorila