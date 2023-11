Hcal ganhará novas salas de cirurgia para reduzir filas

Hospital das Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal) é a principal unidade de alta complexidade do Amapá.

Por CAROLINA MACHADO

O centro cirúrgico do Hospital das Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal) será ampliado. O local, que possui três salas cirúrgicas, vai receber mais três salas para a mesma finalidade. A previsão é que a obra seja entregue em aproximadamente 25 dias. Depois disso, o espaço vai começar a ser equipado.

Atualmente, o espaço tem a capacidade de realizar 20 operações diárias e, de acordo com o diretor do Hcal, Sávio Sarquis, após a ampliação, o número dos procedimentos pode dobrar, diminuindo o tempo da fila de espera.

“Com mais salas, podemos classificar melhor as cirurgias, onde haverá uma sala para cirurgias de grande porte, uma para pequenas cirurgias, por exemplo. Mas vamos aumentar o número de cirurgias, o que vai diminuir o a fila de espera”, afirmou o diretor.

O centro cirúrgico do Hcal realiza neurocirurgias, cirurgias ortopédicas, urológicas, dentre outras, com exceção das ginecológicas, que são feitas pelo Hospital da Mulher Mãe Luzia.

Além da ampliação, as três salas cirúrgicas já existentes passam por um serviço de reforma, que inclui melhorias na climatização e pintura.

Além disso, duas enfermarias do Hcal também estão sendo reformadas. As obras estão sendo feitas na ala psiquiátrica e na Clínica Cirúrgica do hospital, que recebem o serviço de pintura, substituição de forro, revestimento e reparos na parte elétrica e hidrossanitária.

De acordo com Sarquis, os serviços têm como objetivo humanizar mais os atendimentos aos pacientes. “O nosso objetivo é dar uma melhor acolhida e um conforto maior aos pacientes. E, sem dúvidas, essa obra vai impactar positivamente na qualidade do serviço prestado à população”, declarou.

A ala psiquiátrica, que conta com sete leitos, serve para atender os pacientes da internação de urgência e de permanência. A enfermaria da Clínica Cirúrgica é destinada aos pacientes que irão realizar ou já realizaram procedimento cirúrgico no hospital e precisam de leito para cumprir pós-operatório.

Além dos procedimentos cirúrgicos, o HCal oferece atendimentos nas especialidades de endocrinologia, neurologia, pediatria, pneumologia, cardiologia, psiquiatria e reumatologia, entre outros.

O agendamento para consultas é feito na rede Super Fácil. Para realizar o procedimento é necessária apresentação de originais e cópias da carteira de identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência, e encaminhamento médico.