Homem é preso após ameaçar ex-namorada e esfaquear cadela de estimação

Caso foi investigado pela equipe da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

Foi encaminhado para o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) o homem de 37 anos preso por ameaçar e descumprir a medida protetiva que determinava distância da ex-namorada, uma mulher de 42 anos. O acusado não teve o nome divulgado pelas autoridades.

Além disso, ele também teria mutilado com facadas a cadela de estimação da vítima. O caso ocorreu no último sábado (4) na casa da vítima, no Bairro Marabaixo, zona oeste de Macapá.

De acordo com o delegado Antônio Pedro, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), o acusado foi denunciado pela própria mãe, que é vizinha da vítima. O delegado apurou que a mãe também sofria com a violência doméstica do filho contra a ex-namorada.

“Quando ele ia para a casa da mãe, ele ia perturbar a moça, que é vizinha dela. A ex-namorada relatou também que sofria violência doméstica por aproximadamente um ano”, acrescentou o delegado.

Durante o depoimento, a ex-namorada relatou que o acusado tinha ido a sua casa portando uma faca. Ao chegar, exigiu que ela abrisse o imóvel para que ele entrasse.

Depois que a mulher se recusou a deixá-lo entrar, o suspeito teria desferido golpes de faca contra uma cadela da raça poodle, de propriedade da vítima. Em seguida, fugiu. Vítka e ex-sogra foram à DECCM pedir socorro.

“Então diante das informações que ela nos repassou, fizemos diligências e conseguimos localizá-lo e prendê-lo em flagrante no Bairro Buritizal [zona sul de Macapá]. Sobre o animal, ele foi socorrido, mas infelizmente ainda corre o risco de morrer”, informou Antônio Pedro.

O delegado fez o pedido de prisão preventiva ao Juizado de Violência Doméstica. Em audiência de custódia, no domingo (5), a juíza Pryscylla Peixoto Mendes decidiu mantê-lo preso.