Homem em situação de rua é achado morto

Caso ocorreu no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um morador em situação de rua foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (24), no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Inicialmente, não foram achadas marcas de violência no corpo de Lúcio Rosário Pereira dos Santos, de 39 anos. Contudo, militares do 2º Batalhão da PM do Amapá e investigadores da Delegacia de Homicídios, sob o comando do delegado Walter Ferreira, estiveram no local e acompanharam os trabalhos da Polícia Científica.

Lúcio já estava sem vida quando foi encontrado por moradores, em frente a uma casa localizada na Rua Maria da Conceição dos Santos. Nenhum familiar compareceu ao local, apenas alguns amigos que disseram à polícia que ele costumava beber muito.

O laudo que vai apontar a causa da morte sai em até 30 dias, mas os peritos estimam que o óbito tenha ocorrido durante a madrugada, em decorrência de doença causada por ingestão de álcool.