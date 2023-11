Homem que ameaçava divulgar fotos íntimas da ex é preso

Sem aceitar fim do relacionamento, ex-companheiro mandava mensagens pornográficas até para o novo namorado da vítima

Por REDAÇÃO

Um homem que ameaçava divulgar fotos da ex-companheira nas redes sociais foi preso em Macapá pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (1). De acordo com informações da Delegacia da Mulher, após 16 anos de relacionamento, o investigado não se conformava com o fim da união.

A perseguição teria piorado bastante após o acusado descobrir que a vítima estava reconstruindo a vida em um novo relacionamento. As ameaças feitas eram de que o homem divulgaria fotos intimas da ex em grupos de WhatsApp e no Facebook. Além disso, ele passou a mandar mensagens de cunho pornográfico até mesmo para o novo namorado da ex-companheira.

Como já havia uma medida protetiva em desfavor do investigado, o poder judiciário decretou sua prisão e, em interrogatório, o investigado negou tudo.

Ele poderá ser denunciado pelos crimes de divulgação de fotos íntimas, perseguição (stalking), ameaça, injúria; difamação, violação de domicílio, e descumprimento de medida protetiva e poderá ser condenado a mais de 14 anos de prisão Após audiência de custódia, o homem foi encaminhado ao Iapen.