Homem que decapitou grávida e filha de 3 anos é preso

Ao ser questionado sobre motivação para o crime, Alex Ferreira de Lima disse que matou por raiva

Por OLHO DE BOTO

Já está preso o principal suspeito de decapitar, com golpes de terçado, uma mulher grávida de 7 meses e a filha dela, uma criança de 3 anos de idade. Alex Ferreira de Lima, de 20 anos, chegou na tarde desta sexta-feira (3), em Macapá.

O crime bárbaro ocorreu na localidade de Tambaqui do Vieira, no município paraense de Afuá, na tarde da quarta-feira (1). Alex afirmou que o objetivo era matar o pai da criança com quem tinha uma desavença. O rival do homem preso é foragido da Justiça do Pará e responde por homicídio. Como o desafeto não estava na casa, ele decidiu matar a mãe, Amanda Caroline da Luz Coelho, e a filha.

A prisão de Alex Ferreira se deu por volta de 11h30, na comunidade do Remanso, também em Afuá, em uma Força Tarefa da Sejusp, Companhia Fluvial do Batalhão Ambiental e Companhia de Operações Especiais (COE) do Bope. Ele confessou ter matado mãe e filha, que estava com raiva e sob efeito de bebida e que se arrepende apesar de demonstrar frieza quando questionado pela reportagem. Assista.

De acordo com o coronel Adilton, comandante-geral da PM AP, a prisão atende um clamor popular dos moradores de Afuá e de amapaenses chocados com a crueldade das mortes.

“As forças de segurança saíram ontem pela tarde do Amapá e, durante levantamento das informações, descobrimos que ele havia passado por pelo menos duas outras comunidades. Foi difícil encontrá-lo porque ele ficou escondido na mata, mas depois do levantamento das informações, conseguimos chegar onde estava e ele não ofereceu resistência. A família também colaborou com a prisão”, disse.

O militar disse também que a prisão é um recado claro de que o crime não compensa para ninguém.

“O que chama atenção e indigna é o motivo torpe. Mãe e filha não tinham nada a ver com a desavença com o pai. Foi se vingar, com toda sua ira, sem razão. São três vidas que se foram. Ele decapitou duas vítimas que não tinham possibilidade de defesa, o que evidenciou a falta de humanidade desse indivíduo”, completou o coronel.

Alex Ferreira de Lima será agora recambiado para o estado do Pará, onde o crime será apurado pela polícia.