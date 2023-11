Homem urina e defeca no rosto da ex-esposa e tenta matá-la afogada

Agressor foi preso em um bar em Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Justiça do Amapá ordenou a prisão de um homem que tentou matar a ex-esposa afogada e, ainda, defecou e urinou no rosto dela durante o ataque.

O mandado de prisão preventiva contra Denisson Ribeiro Vaz, de 30 anos, por tentativa de feminicídio, foi cumprido na quarta-feira (1), no Bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá.

A delegada da Polícia Civil, Ellen Farias, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) de Santana, contou que as agressões à vítima, que é mãe de quatro filhos pequenos, eram mais frequentes aos fins de semana, quando seu ex-marido fazia ingestão de bebida alcoólica. Por esse motivo, a mulher pediu separação e passou a receber pensão alimentícia.

A delegada apurou ainda que Denisson foi a casa da vítima, no último domingo (29), pedir a devolução do dinheiro da pensão. Ela negou e foi arrastada por ele até uma caixa d’água, onde tentou matá-la afogada.

“Ele estava com um débito de pensão alimentícia e quando foi descontado os valores, ele ficou irritado e foi cobrado ela”, narrou a delegada.

O crime só não foi consumado porque uma vizinha apareceu e o agressor foi embora, mas antes, urinou e defecou em seu rosto. Horas depois, ele ainda retornou ao local.

“No mesmo dia ainda, na madrugada, ele voltou lá depois e passou a perturbar ela, ela teve que sair da casa com uma criança de 11 meses no colo e ficou com ela dentro do mato para se abrigar. No dia seguinte procurou a delegacia para comunicar. E hoje nós fizemos a oitiva dela, encaminhamos a medida protetiva e aí foi expedido o mandado”.

A prisão foi cumprida por policiais da 1ª DP de Santana e Grupo Tático Aéreo (GTA) em um bar.