Homens espancam mulheres em saída de festa

Vídeo que circula nas redes sociais mostram dois homens dando socos e chutes nas vítimas.

Por IAGO FONSECA

Duas mulheres foram espancadas por pelo menos dois homens durante uma briga na saída de uma casa de festas na Rodovia Josmar Chaves Pinto, na zona sul de Macapá. As agressões teriam ocorrido na noite de segunda-feira (20).

Em um vídeo amplamente replicado nas redes sociais, os agressores desferem socos, chutes, tapas, puxões de cabelo e empurrões nas vítimas, que tentam defender uma pessoa desacordada em uma vala. Eles puxam pelos braços, dão rasteiras e pontapés nas vítimas.

Um dos agressores, que está sem camisa, demonstra descontrole e pisa diversas vezes na pessoa desacordada. Uma terceira mulher tenta conter os homens, sem sucesso.

Nas imagens, é possível perceber que os agressores se demonstram extremamente violentos e descontrolados. Eles gritam a cara golpe, evidenciando a ira que os tomou por completo.

“Hoje eu vou virar o cavalo do cão”, berra o homem sem camisa enquanto dá socos pelas costas de uma das mulheres. Em outra cena, ele aparece dando um salto para pisar com a sola do sapato na cabeça de uma delas, que estava caída ao chão, após um soco.

Durante a confusão, nenhuma das outras pessoas que presenciaram, incluindo seguranças, interviram pelo fim da briga.

Segundo informações apuradas pelo portal SN.com, a briga teria iniciado com outros homens dentro da boate. Após os seguranças direcionarem os envolvidos para fora do empreendimento, a briga recomeçou – foi quando uma testemunha filmou.

Áudios que também viralizaram junto com o vídeo em grupos de conversações seriam de um dos agressores. Neles, o suspeito explica que a pessoa desacordada no vídeo, junto com outras pessoas, teria lhe agredido homem sem camisa dentro do estabelecimento.

Nos áudios, o suposto agressor tenta justificar o espancamento das mulheres, alegando que elas também teriam ajudado a agredi-lo dentro da casa de festas.

“Essas mulheres me bateram muito lá dentro, elas seguravam o meu cabelo”, afirmou.

Segundo o relato dele, companheiros do homem que está desmaiado na vala saíram da festa e começaram a se digladiar com ele e um amigo seu. Entretanto, as imagens do vídeo mostram apenas ele e o seu “parceiro” agredindo as mulheres.

No relato, também afirma ser aguerrido diante de situações de violência. “E tu já viu que eu não corro da parada. E comecei a dar porrada nos caras, porrada, porrada, porrada… um segurança ainda veio de gaiato e eu dei-lhe uns socos nele”, descreve no áudio.

A ocorrência não foi registrada pelas Polícias Civil e Militar. As pessoas envolvidas, tanto agressores quanto as vítimas, não foram identificadas.