HU inaugura centro cirúrgico com capacidade de 130 operações por mês

Por IAGO FONSECA

O Hospital da Universidade Federal do Amapá (HU), no bairro Universidade, zona sul de Macapá, inaugurou um bloco cirúrgico na manhã desta sexta-feira (10).

São duas salas para cirurgias de médio e grande porte, com sala de apoio pós-operatório, uma para endoscopias e outra para operações de baixa complexidade.

“Vamos começar com cirurgias de médio e baixo porte, as ambulatoriais e menores como retirada de cálculos na vesícula. É um passo significativo para os nossos pacientes do Amapá. Temos uma demanda muito grande, é mais uma porta que se abre”, afirmou a enfermeira Thayana Sousa, especialista em enfermagem cirúrgica.

O hospital também é um campo de aprendizado para universitários da saúde, que por meio do centro cirúrgico terão acesso a novas práticas, segundo Thayana.

“Todos os profissionais têm o compromisso de serem os preceptores de estudantes na instituição. Eles terão contato com diversas áreas durante os estágios e assim vamos contribuir com a prática deles”, concluiu.

O HU espera atender cerca de 70 cirurgias gerais e 64 urológicas por mês, inicialmente. Após seis meses, mais quatro salas devem ser abertas gradualmente, com 10 no total quando iniciarem os partos cirúrgicos.

“Já fizemos contratação de 410 profissionais para atuar dentro do hospital. Esse processo ainda não é o final, temos agora em torno de 60 leitos de internação, entre UTI, clínica médica e cirúrgica. A ideia é entregar no ano que vem 108 leitos, queremos atender o que mais impacta no estado”, contou o superintendente do HU, Marcos Santos.

Foram investidos aproximadamente R$ 7,7 milhões em equipamentos, com recursos de emendas da bancada federal, do hospital e do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

“Parte do recurso também vem da secretaria estadual de saúde e do Ministério da Educação”, concluiu o superintendente.

“Isso vai fortalecer a nossa rede com atendimento à saúde do estado. Há pouco tempo enfrentamos uma crise muito grande, a da covid, e o Hospital Universitário deu um grande apoio. Tenho certeza que com as cirurgias será mais uma força para melhorar a saúde do Amapá”, declarou a governadora em exercício do estado, deputada Alinny Serrão.

As primeiras cirurgias serão realizadas nas próximas semanas, com a primeira prevista para a segunda-feira (13). Os pacientes do sistema estadual receberam consultas ambulatoriais na quarta-feira (8).

Quando entregue por completo, o hospital universitário terá em torno de 350 leitos, com serviços de alta complexidade cardiovascular, renal e ortopédica.