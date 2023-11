Idoso é atropelado em via expressa de Macapá

Ciclista de 68 anos foi arrastado por cerca de cinco metros por uma picape.

Por IAGO FONSECA

Um ciclista de 68 anos foi atropelado na Via Expressa Anníbal Barcellos, nesta manhã de sexta-feira (10). O idoso foi carregado por cerca de cinco metros por uma picape que estava com adesivo do Governo do Amapá.

As causas do acidente ainda são apuradas pela Polícia Científica, mas segundo informações preliminares do Batalhão de Policiamento de Trânsito, o ciclista atravessou de uma calçada para a ciclofaixa, quando foi atingido pelo veículo.

A vítima foi levada às pressas, inconsciente, ao Hospital de Emergência de Macapá, após perder uma grande quantidade de sangue no local. Ele sofreu um corte profundo na cabeça.

Ainda segundo o batalhão, o motorista do veículo permaneceu no local e prestou socorro à vítima. Ele foi submetido ao teste de etilômetro, que não atestou consumo de álcool.

“Atendemos acidentes recorrentes nesta via. O BPTran aconselha atenção dos condutores, eles trafegam em maior velocidade por não ter semáforos e acabam ocorrendo situações como essa”, alertou o sargento Luiz Leite, que atendeu à ocorrência e realizou a contenção da área.

Constrangimento

Mostrando total descontrole emocional, um servidor da Polícia Científica que estava periciando a cena do acidente destratou e constrangeu a reportagem do Portal SelesNafes.com.

Extremamente hostil, aos gritos, ele exigiu que as fotos feitas pela reportagem fossem apagadas, ferindo a liberdade de imprensa garantida no artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal, que garante o direito à informação à população.

A situação só foi dirimida quando o sargento responsável pela ocorrência interviu e conseguiu conter os ânimos do exaltado perito. Em nenhum momento, o profissional de imprensa ultrapassou o perímetro de isolamento feito pela PM.