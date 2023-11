Idosos ganham ‘novos sorrisos’ no Abrigo São José

Além das próteses dentárias, ação do CEO promoveu limpeza bucal, avaliações, marcações de cirurgias e orientações sobre higiene para 79 idosos.

Por IAGO FONSECA

Trinta e nove idosos que vivem na Casa Abrigo São José, na zona sul de Macapá, ganharam próteses dentárias manhã desta quarta-feira (29).

As doações vieram depois de uma ação itinerante do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) no mês de setembro, que promoveu limpeza bucal, avaliações, marcações de cirurgias e orientações sobre higiene a 79 idosos.

Na ocasião, foram feitas moldagens para confecção das dentaduras, seguidas de ajustes e adaptações nos pacientes durante esses quase três meses.

O aposentado Cícero Luiz, de 70 anos, foi um dos abrigados que ganharam os ‘novos sorrisos’. Com um novo semblante, ele afirmou que, além de se alimentar com mais facilidade, também poderá rir com mais alegria.

“É interessante. Um sorriso vale por qualquer bom dia. Com o sorriso você diz tudo”, ensinou o idoso, que mora no abrigo há três anos.

O objetivo da ação itinerante é garantir qualidade de vida com melhorias na mastigação, fala e autoestima. Para não deslocar os idosos, uma equipe de profissionais em odontologia do centro de especialidades foi enviada até a casa de apoio.

“Prótese é o último nível da reabilitação oral do paciente. São feitas restaurações e extrações, tudo aquilo para deixar a boca adequada para o recebimento com qualidade e durabilidade do material”, explicou a coordenadora de Saúde Bucal do Amapá, Cássia Klein.

Os dentistas também identificaram que os idosos não higienizavam a boca corretamente, como ressaltou George Araújo, diretor do CEO.

“Fazemos um trabalho educativo e distribuímos kits com escova e creme dental, assim como adesivos para colar as próteses”, reforçou o diretor.

Os anciãos aguardavam ansiosos pela entrega das próteses, de acordo com a diretora do Abrigo São José, Tatiane Barreto.

“Devolvemos o sorriso aos nossos idosos. Esse olhar carinhoso, eles merecem serem inseridos da forma que eles querem”, comemorou a diretora.

Recepção

Os idosos são encaminhados para acolhimento na entidade por meio de denúncias recebidas pelo Ministério Público Estadual de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Após a confirmação de necessidade de auxílio pelo órgão, a Casa Abrigo São José atua com assistentes sociais, serviços de enfermagem e psicólogos.