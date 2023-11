Ifap: inscrições para 17 cursos de ensino médio terminam amanhã

Instituição oferta 720 vagas, distribuídas entre 17 cursos nas unidades de Laranjal do Jari, Macapá, Porto Grande e Santana.

Por CAROLINA MACHADO

Termina nesta quinta-feira (30) o prazo para as inscrições do processo seletivo para cursar o Ensino Médio no Instituto Federal do Amapá (Ifap) no ano de 2024. No total, a instituição oferece 720 vagas, que serão distribuídas entre 17 cursos nas unidades de Laranjal do Jari, Macapá, Porto Grande e Santana.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas NESTE LINK.

De acordo com o edital, para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter concluído, sem pendências, o nono ano do Ensino Fundamental. O processo seletivo será feito por meio da análise das notas de português e matemática obtidas pelo candidato no 6º, 7º e 8º ano do Ensino Fundamental que deverão ser comprovadas pelo histórico escolar ou documento equivalente.

Os estudantes de escolas públicas têm direito a 50% das vagas disponíveis. O edital também contempla o acesso de estudantes com renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo, auto-declarados pretos, pardos ou indígenas e Pessoas com Deficiências (PcDs). Cada uma das respectivas condições ser informada e comprovada no ato da inscrição.

Após concluir os três anos do Ensino Médio do IFAP, os alunos sairão da instituição como técnicos da área em que eles escolherem. De acordo com o diretor de Processo Seletivo, Marcos Almeida, o Ensino Médio do Ifap possui a mesma grade curricular das escolas comuns, mas como é integrado à educação profissional, o aluno também sairá técnico da área que ele escolher.

“Ele pode sair como técnico em Mineração, ou em Edificação, ou em Redes de Computadores, pronto para atuar no mercado de trabalho. Inclusive, temos vários servidores concursados no Ifap que um dia foram alunos daqui. Então vale muito a pena estudar aqui”, afirmou.

Miguel Lacerda, 15 anos, é aluno do 1º ano do curso de Redes de Computadores. Ele foi selecionado para apresentar um projeto em junho de 2024 nos Estados Unidos que mostra como se deve limpar a água de maneira sustentável.

“Foi graças ao Ifap que consegui essa oportunidade. O curso é de qualidade e tenho certeza que muitas portas se abrirão em minha vida na área profissional”, afirmou o aluno.

Laranjal do Jari

Técnico em Administração – Presencial – 40 vagas

Técnico em Florestas – Presencial – 40 vagas

Técnico em Informática – Presencial – 40 vagas

Técnico em Meio Ambiente – Presencial – 40 vagas

Macapá

Técnico em Alimentos – Presencial – 40 vagas

Técnico em Edificações – Presencial – 80 vagas

Técnico em Mineração – Presencial – 40 vagas

Técnico em Química – Presencial – 40 vagas

Técnico em Redes de Computadores – Presencial – 40 vagas

Santana

Técnico em Comércio Exterior – Presencial – 40 vagas

Técnico em Logística – Presencial – 40 vagas

Técnico em Marketing – Presencial – 40 vagas

Técnico em Publicidade – Presencial – 80 vagas