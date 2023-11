Compartilhamentos

A misoginia é um dos crimes mais antigos da humanidade. Trata-se do preconceito contra mulheres e meninas, uma visão que até hoje tem reflexos na sociedade, seja no mercado de trabalho, seja dentro das próprias famílias. Veja o que Deus nos avisa por meio do rei Salomão no capítulo 3 de Cantares. O amor é liberdade, e também é ajudar nossas mulheres a voar, a realizar seus sonhos. Tenha um feliz sábado com o nosso Senhor Jesus!