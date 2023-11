Incêndio destrói mais de 200 veículos em ‘curral’ do Detran

O sinistro ocorreu no Bairro Coração, na região metropolitana de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um incêndio que começou em uma área de vegetação, às margens da Rodovia Duca Serra, invadiu um depósito de veículos apreendidos pelo Detran e acabou atingindo 190 motocicletas e 25 carros.

O sinistro ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira (29), no Bairro Coração, na região metropolitana de Macapá.

O corpo de Bombeiros confirmou que teve dificuldades em acessar o local com as viaturas de combate a incêndio, sendo preciso quebrar parte do muro que cerca o depósito, porém, vários veículos já tinham sido tomados pelas chamas, seguidas de explosões.

Em nota, divulgada logo após o sinistro, o Detran falou em “danos razoáveis”. Também afirmou que o incêndio começou no terreno vizinho e se alastrou até o pátio onde estavam os veículos apreendidos. Veja p comunicado na íntegra:

“O Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP) informa que o incêndio ocorrido no pátio do bairro do Coração já foi controlado e considerado de danos razoáveis. O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM-AP) atuou no controle do incêndio de forma eficiente durante três horas.

O fogo teve início no terreno ao lado e acabou se alastrando para dentro do pátio, gerando inúmeros danos nos veículos apreendidos.

Até o momento, o Detran estima que 25 carros e 160 motocicletas foram totalmente consumidos pelo fogo”.