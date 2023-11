Isolado e na seca, Sucuriju recebe água mineral e potável

Vila de Pescadores já vinha enfrentando desafios por causa da salinização do rio Amazonas

Da REDAÇÃO

Uma embarcação transportando cinco mil garrafas de água mineral (de 1,5 litro) e mais de 200 mil litros de água potável chegou no domingo (12) à vila do Sucuriju, comunidade isolada na costa do Amapá.

As mais de 100 famílias que moram no lugar, totalizando cerca de 500 pessoas, sofrem com o desabastecimento provocado por fenômenos como a seca e a salinização do rio Amazonas.

Sucuriju é uma vila de pescadores a 221 km de Macapá (pertencente ao município de Amapá), que normalmente enfrenta desafios para ter água potável, especialmente no período comum de estiagem. Só que, neste ano, os impactos da estiagem foram mais fortes.

Além da água mineral e potável, equipes do governo do Estado, sob coordenação da Defesa Civil, levaram 100 kits de alimentos que seriam suficientes para três meses.

“Estamos acompanhando toda a operação do Governo do Amapá de perto, desde a força-tarefa e mobilização para organizar os recursos até a entrega das cestas de alimento e o bombeamento da água potável que está na balsa para a cisterna da comunidade”, comentou o coronel Alexandre Veríssimo, coordenador da Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros do Amapá.