Jogos digitais: 37 competidores do Amapá disputam seletiva do ‘Reis do Norte’

Amapá Major é um das seletivas para eventos nacionais do ano que vem

Da REDAÇÃO

Jovens do Amapá estão participando da seletiva que definirá os melhores para participar da Copa Reis do Norte. O Amapá Major Pro League 2023 reúne 37 competidores até este domingo (17).

Os jogadores estão se enfrentando em jogos online e offline em cinco modalidades, em jogos como Counter-Strike, Global Offensive, Dota 2, League of Legends, Valoriant e Rainbow Six. Serão R$ 10 mil em premiações.

O Amapá Major é realizado pela Federação Amapaense de Esportes Eletrônicos (Feapee), em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e faz parte do calendário de seletivas que definem representantes nas competições nacionais de 2024.

“A importância dessa parceria, além da realização do evento em si, é a oportunidade que se abre para o debate sobre os e-sports, que deve funcionar como uma ferramenta de reconhecimento de todos que praticam a modalidade”, explica o vice-presidente da Feapee, Francinato Silva.

“Uma oportunidade de jogar o que a gente ama, com toda a estrutura de um campeonato profissional, com narração e premiação, anima e nos incentiva a continuar participando, agradeço o apoio do Governo do Amapá, essa atitude é muito importante para nossa comunidade. Agora é jogar, ganhar e poder representar muito bem o nosso estado”, comenta o competidor Lucas Nunes.