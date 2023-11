Jovem que tentava sair de facção é executado em habitacional

Crime ocorreu no Bairro Beirol, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá busca identificar os criminosos que desceram de um carro branco e executaram um jovem com 7 tiros de pistola calibre ponto 40, na noite desta terça-feira (21), na Rua 2 do Conjunto Habitacional Mucajá, na zona sul de Macapá, por volta de 20h.

Daniel Amorim de Souza, o Niel, de 21 anos, conversava com amigos, sentado em um banco de concreto que fica nas proximidades do bloco onde morava quando, somente ele, passou a ser alvo dos bandidos.

Testemunhas informaram que o rapaz ainda tentou correr, mas foi atingido com dois tiros nas costas e caiu. Em seguida, um dos atiradores se aproximou, mirou contra a cabeça da vítima e disparou mais 5 vezes.

A delegada Luiza Maia, que integra a Operação Paz, iniciou as investigações ainda no local. Ela apurou que Daniel Amorim tentava sair de uma facção criminosa, mas devia drogas e estava sendo procurado por traficantes da facção.

“Ele estava acompanhado de outras pessoas, mas o alvo era ele. As outras pessoas saíram do local, obviamente correndo na hora dos disparos, mas totalmente ilesas, então tudo indica que o alvo era somente a vítima”.

De acordo com a polícia, Niel não tinha antecedentes criminais enquanto maior de idade, mas teria cometido atos infracionais quando adolescente.

“Segundo mãe dele, ele estava tentando sair de facção, ele não queria mais participar de facção, queria se desvincular. Mas continuava a utilizar drogas e parece que estava devendo e sendo procurado por algumas pessoas. Uma investigação mais profunda vai verificar essas informações”, comentou a delegada.

As Polícias Civil e Militar fizeram incursões em busca dos criminosos e do veículo usado no crime, mas ninguém foi preso, a Delegacia de Homicídios dará prosseguimento nas investigações.