Jovem recebe ordem para ‘virar o rosto’ e não ver namorado sendo executado

Homicídio ocorreu no Bairro Brasil Novo, na noite desta sexta-feira (10)

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 21 anos foi executado na noite desta sexta-feira (10), após ter sua casa invadida por criminosos armados. Ele foi morto a tiros.

O homicídio aconteceu na Avenida Açaí, no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, o homicídio ocorreu por volta das 20h30.

Deivisson Pantoja Pena estava com a namorada dentro de um quarto quando foi surpreendido pelos matadores. A garota contou à polícia que foi obrigada pelo grupo a virar o rosto e, na sequência, Deivisson foi executado com diversos tiros. O bando fugiu sem levar nenhum objeto da residência.

As polícias Civil e Militar passaram a fazer incursões na região e, já no início da madrugada de hoje, por volta da 1h30, um dos suspeitos de participação no crime, identificado como Taylon da Silva, de 23 anos, foi preso e levado para o Ciosp do Pacoval.

A motivação da execução e a identidade dos demais integrantes do bando são investigadas pela Delegacia de Homicídios.