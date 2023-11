Kassyo será o secretário geral do novo PRD

POLÍTICA NO AMAPÁ

POLÍTICA NO AMAPÁ

Dirigentes da nova legenda, que nasce da fusão entre PTB e Patriotas

Por SELES NAFES

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, nesta quinta-feira (9), a criação do Partido da Renovação Democrática (PRD), resultado da fusão entre o PTB e o Patriotas. O empresário amapaense Kassyo Ramos será o secretário geral da nova legenda.

O pedido de criação foi relatado pela ministra Carmen Lúcia, que votou pela regularidade do processo de fusão, sendo acompanhada por todos os ministros.

“A Procuradoria-Geral Eleitoral também opinou pelo deferimento do pedido de fusão, destacando que as impugnações solicitadas versam sobre questões que não afetam matérias das competências da Justiça Eleitoral”, comentou a ministra durante o julgamento.

O partido também teve reconhecido o direito de acessar recursos do fundo partidário do PTB que estavam destinados a 2023, mas que estavam bloqueados até que o processo de fusão fosse julgado. O valor é calculado com base na quantidade de votos que o partido teve nas eleições para a Câmara.

Kassyo Ramos acredita que a legenda já nascerá com uma bancada forte. Hoje são 5 deputados federais, mas a estimativa é de que esse número suba para 18 durante o período da chamada “janela partidária”. Também há a expectativa de que pelo menos três senadores se filiem ao PRD, que será presidido por Ovasco Resende (SP).