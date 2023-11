Ladrão fingiu ser esposo da vítima para ‘legalizar’ carro furtado, diz polícia

Polícia localizou, em Macapá, o carro furtado e o veículo usado para rebocá-lo durante o furto, que ocorreu em Santana.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá desvendou uma farsa para tentar legalizar um carro que foi furtado no início do mês na cidade de Santana. Além de recuperar o veículo, os investigadores também chegaram até os acusados envolvidos no furto e na receptação.

A investigação foi feita de forma conjunta entre as equipes da 2ª Delegacia de Polícia de Santana (2ª DPS), onde ocorreu o crime, e Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter).

Ontem (21), os policiais localizaram, em Macapá, o automóvel preto, que foi levado da frente da casa da proprietária, situada na Área Comercial de Santana, na madrugada do último dia 7 de novembro.

De acordo com o delegado Danilo Brito, da 2ª DPS, outro veículo, de cor branca, foi utilizado para rebocar e furtar o carro preto. Este automóvel também foi aprendido. A polícia identificou – mas não divulgou as identidades de – três envolvidos.

“Conseguimos localizar e recuperar o carro furtado, bem como identificar o autor do furto e dois receptadores: o que comprou o bem, e, o outro, que estava na posse do veículo, escondendo-o e aguardando a retirada da restrição de furto. O veículo furtado será periciado e restituído à vítima. O inquérito policial foi instaurado e todos serão responsabilizados criminalmente”, explicou o delegado Brito.

Segundo a polícia, em interrogatório, o autor do furto confessou que estava dirigindo o carro dirigindo o veículo branco, que rebocou o veículo furtado, porém afirmou que teria comprado o carro de uma pessoa, que não conseguiu comprovar quem era.

O delegado Yuri Agra, titular da Polinter, informou que o autor do furto foi ainda mais audacioso. Ele teria procurado a delegacia e tentado se passar pelo marido da vítima, com o objetivo de retirar a restrição de furto do veículo que ele mesmo havia furtado.

“Ele apresentou informações contraditórias e, juntamente com outros elementos da investigação, concluímos que ele o autor do furto. É importante frisar que não estávamos mais em uma situação flagrancial, por isso, ele não foi preso. Porém, ele foi qualificado e será indiciado nos autos do inquérito policial presidido pelo delegado Danilo Brito”, explicou Agra.