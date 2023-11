Laranjal do Jari vence Calçoene e fatura o título do Intermunicipal 2023

Time de Laranjal saiu perdendo, mas conseguiu reagir e virou o placar

Por JONHWENE SILVA/Da Redação

Em uma partida cheia de emoções do início ao fim e com as arquibancadas do Estádio Olímpico Milton de Souza Corrêa, o Zerão, lotadas, a equipe de Laranjal do Jari (sul do Amapá) faturou o título de campeã do Intermunicipal 2023, na noite deste sábado. A equipe venceu a seleção de Calçoene após sair atrás do placar e conseguir reagir, virando para 3 a 1.

O jogo foi bastante disputado no meio campo e com dificuldades para a arbitragem que precisou parar as jogadas diversas vezes com a marcação de faltas. No primeiro tempo, após cobrança de falta ensaiada, Werley entrou na área e abriu o placar para a seleção de Calçoene. Ainda na primeira etapa, depois da cobrança de escanteio, Wildson empatou.

O jogo foi para o segundo tempo e sem muita criatividade de ambas as equipes, com poucos lances de perigo. Mas, mostrando maior presença no ataque, após o apagão na defesa de Calçoene, Nego Bala invadiu a área e virou o placar para Laranjal do Jari, 2 a1. O time calçoenense sentiu o gol e novamente, após uma saída errada da defesa, de novo ele, Nego Bala, fez o terceiro e deu os números finais à decisão. Laranjal 3, Calçoene 1.

“Fizemos um jogo de superação e muita garra. Mesmo levando o primeiro gol, tivemos calma e tranquilidade para continuar com o nosso esquema tático. Deu certo e conseguimos a virada. Estou muito feliz pelos dois gols na decisão e agora vamos levar essa taça para nossa cidade”, comemorou Nego Bala.

Com o resultado, Laranjal do Jari iguala o número de títulos de Calçoene. Ambas as equipes agora são as maiores vencedoras da competição com 8 títulos cada seleção.

“Uma competição que possui suas peculiaridades e características únicas. Os municípios se movimentam, gerando economia onde restaurantes, hotéis se movimentam. É uma avaliação muito positiva do intermunicipal e hoje coroamos o campeão. Todas as seleções estão de parabéns porque não tivemos registros de confusões, além do excelente nível técnico dos times e jogadores”, finalizou Neto Góes, presidente da Federação Amapaense de Futebol (FAF).