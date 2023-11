Laranjal e Calçoene fazem hoje a final do Intermunicipal no Zerão

Laranjal (azul) e Calçoene (amarelo): campeonato contou com representantes de 14 municípios amapaenses. Os dois finalistas têm cartéis parecidos de campeonatos

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Considerada a principal competição do futebol amador do Amapá, o Campeonato Intermunicipal 2023 chega a sua decisão neste sábado (25), no estádio Olímpico Milton de Souza Corrêa, o Zerão, em Macapá. Com as melhores campanhas, Laranjal do Jari e Calçoene, entram em campo na partida final que promete fortes emoções e lotar as arquibancadas.

O Intermunicipal é organizado pela Federação Amapaense de Futebol (FAF), e possui características únicas. Na primeira fase, os times disputam jogos de ida e volta, e quem tiver maior saldo de gols avança.

Em 2023, 14 seleções foram a campo representando municípios amapaenses, lotando os locais das partidas e movimentando as localidades.

Foram 28 jogos até as semifinais. E, dentro de campo, o calor é forte e as jogadas mais ríspidas acabam resultando em 155 cartões amarelos. Foram expulsos 12 atletas.

Por outro lado, o nível técnico dos jogadores foi considerado muito bom. A prova está na quantidade de gols por partida. Em 28 jogos, foram marcados 58 gols, uma média de 2,7 por jogo.

A competição chega a sua final colocando 15 títulos em jogo. De um lado, Calçoene, atual campeão que já conquistou 8 vezes a taça de campeão. Do outro Laranjal do Jari, que levantou o caneco em 7 decisões.

Além da disputa pelo certame, a briga também é pela artilharia. O lateral Pablo, do selecionado calçoenense, tem 4 gols e logo na cola dele o meio-campo de Laranjal, Denilson, possui 3.

Na grande final, o jogo será comandado pelo trio de arbitragem Edielson Azevedo (árbitro central), Inácio Barreto (auxiliar número 1) e Salmon Lopes (auxiliar número 2).

O jogo está marcado para às 17h com entrada gratuita. É proibido o acesso às dependências do estádio com garrafas de vidro, cubas de isopor, caixas ou bolsas térmicas e veículos.