Levado à força para terreno baldio, jovem é executado com mais de 10 tiros

Crime ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA e OLHO DE BOTO, de Santana

O corpo de um jovem identificado como Alean Castro Melo, 20 anos, foi achado baleado com mais de 10 tiros em um terreno baldio, na cidade de Santana, a 17 km de Macapá, na noite de segunda-feira (20).

A propriedade fica no Ramal da Apae, no Bairro Hospitalidade, um local escuro à noite, sem iluminação pública.

A polícia foi acionada depois que moradores do entorno ouviram os tiros. Militares do 4º Batalhão da PM do Amapá conversaram com alguns moradores da vizinhança. Alguns relataram ter visto indivíduos levando a vítima à força para dentro do Ramal da Apae, em seguida vários disparos foram escutados.

Quando PM chegou ao local, encontrou o cadáver com mais de 10 perfurações. O Samu foi acionado e constatou o óbito da vítima. A PM fez o isolamento da área até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia na cena do crime e removeu o corpo.

Segundo informações da polícia, a vítima era moradora de uma área de ponte do Bairro Provedor 2, periferia de Santana. A Polícia Civil vai investigar o caso.