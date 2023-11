Líder de facção morre em tiroteio com o Bope em garimpo

Troca de tiros ocorreu no garimpo de São Domingos, em uma região de mata fechada no município de Pedra Branca, a 190 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem considerado liderança de uma facção criminosa que atua no Amapá morreu em um tiroteio com militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), no fim da madrugada de hoje (8).

O confronto ocorreu quando os militares da Companhia de Operações Especiais (COE/Bope) chegaram a uma região de difícil acesso, dentro da floresta da comunidade de São Domingos, no município de Pedra Branca do Amaparí, no centroeste amapaense, a 190 km de Macapá.

Segundo a polícia, Josuel Cardoso Félix, era procurado por homicídio e por integrar o crime organizado. Ele estava com mandado de prisão decretado pela Justiça do Amapá.

Na noite de terça-feira chegou até o Bope a informação de que o foragido estaria escondido em uma área de garimpo da região e estaria armado intimidando moradores da região.

Os militares então se deslocaram até o local e chegaram por volta de 5h, após percorrer a mata fechada e um pequeno igarapé. Lá, eles cercaram uma casa de madeira no meio da floresta. Ao se aproximar, foram recebidos a tiros.

Os policiais revidaram e conseguiram entrar na casa, onde descobriram que dois suspeitos estavam. Um deles, Josuel, apontado como liderança de facção no município. Ele decidiu não se entregar e acabou sendo morto no confronto.

O outro suspeito, conhecido como Goiano, foi rendido dentro de um dos quartos da casa. No recinto, os militares acharam porções de drogas. Goiano e o corpo de Josuel foram levados para a cidade de Pedra Branca.