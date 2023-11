Militares fazem guerra simulada e resgate aéreo de feridos no Amapá

Exércitos Brasileiro e Estadunidense realizam operações de guerra simulada, saltos de helicópteros e resgates de feridos.

Por IAGO FONSECA

Há 10 dias em solo amapaense, militares dos Exércitos Brasileiro e Estadunidense realizam operações de guerra simulada, saltos de helicópteros e resgates de feridos no interior do Amapá. São exercício da Core 23, que encerra nesta quinta-feira (16) durante cerimônia no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Em área de lagos e floresta densa no município de Ferreira Gomes, as tropas das duas nações adentraram executaram um confronto simulado durante uma madrugada entre 7 e 10 de novembro.

No exercício, os combatentes saltaram de helicópteros a 10 mil pés de altitude, caminharam por 14 km em mata fechada para reconhecimento de área e estabeleceram perímetro para outra tropa que realizaria o assalto aeromovel com 11 aeronaves do Exército Brasileiro.

“Trabalhamos em região de mata densa, bem característica da nossa região amazônica. Essa é uma grande oportunidade para a troca de conhecimentos, doutrinas, táticas e procedimentos, uma oportunidade para nossos soldados conhecerem os soldados americanos, assim como o soldado americano vai poder ver como os nossos soldados operam em ambiente nativo”, destacou o General de Brigada Eduardo Veiga, comandante da 23ª Brigada de Infantaria de Selva.

No sábado (11), as tropas seguiram para o distrito de Clevelândia do Norte, no município de Oiapoque, onde executaram uma situação de evacuação de feridos por explosão durante combate simulado.

O resgate do ferido foi realizado com um guincho em um helicóptero Pantera K2 do Exército Brasileiro que o levou para um posto de saúde próximo. A ação de emergência contou com profissionais da saúde militar.

Core

O Amapá recebeu duas fases da operação de Exercício Combinado de Operação e Rotação – Core (Combined Operation and Rotation Exercise). As tropas compartilham experiências e trocam conhecimentos sobre doutrina, técnicas, táticas e procedimentos de defesa.

Nesta terceira edição da operação participaram cerca de 1,2 mil militares brasileiros e 300 norte-americanos. Foi a primeira vez que o exercício foi realizado na Amazônia.

O exercício Core é um programa de cooperação, assinado entre Brasil e Estados Unidos, que estipula atividades militares anuais até 2028. A primeira edição aconteceu em 2021 no estado de São Paulo, no Brasil. A segunda vez foi em um forte na cidade de Luisiana nos Estados Unidos, em 2022.

A primeira fase desta terceira edição ocorreu em Belém, no Pará, com instruções aos militares estrangeiros sobre a sobrevivência na selva brasileira.