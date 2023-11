Morre idoso atropelado em via expressa de Macapá

Ciclista de 68 anos foi encaminhado ao HE com um corte profundo na cabeça, mas não resistiu.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

O ciclista idoso que foi atropelado na Via Expressa Anníbal Barcellos, na manhã de sexta-feira (10) não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde deste sábado (11), no Hospital de Emergência de Macapá.

Alfredo Silva de Jesus, de 68 anos, atravessava a Via Expressa, no bairro Pantanal, quando foi carregado e arremessado por uma picape que estava com adesivo do Governo do Amapá.

Em vídeo registrado por câmera de segurança de uma residência é possível visualizar quando o homem pedala e olha para trás, no sentido centro, e imediatamente atravessa. Nesse momento, o veículo aparece em, aparentemente, alta velocidade e choca contra a vítima. Assista.

Levado às pressas inconsciente ao HE, Alfredo perdeu uma grande quantidade de sangue no local, devido ao ferimento profundo na cabeça.

O motorista do veículo permaneceu no local e prestou socorro à vítima. Ele foi submetido ao teste de etilômetro, que não atestou consumo de álcool, de acordo com o Batalhão de Policiamento de Trânsito.

Segundo o boletim do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), a remoção do corpo no HE foi solicitada por volta das 14:40 desta tarde.