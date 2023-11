Mulher é acusada de vender imagens de sobrinha de 4 anos sendo abusada

Caso foi denunciado e investigado pelo Ciosp de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Uma jovem de 18 anos foi presa Pela Polícia Civil do Amapá neste domingo (12), acusada de vender pela internet imagens pornográficas da própria sobrinha, uma criança de 4 anos, sendo abusada.

Ela foi capturada na comunidade de Calafate, na zona rural do município de Calçoene, a 360 km de Macapá, por policiais do Ciosp Oiapoque e Delegacia de Calçoene. A mulher não teve o nome divulgado pelas autoridades.

De acordo com o delegado Átila Rodrigues, a denúncia foi feita no município de Oiapoque na última sexta-feira (10). O denunciante procurou o Ciosp e informou que a acusada teria no seu celular vários vídeos pornográficos da sobrinha sendo abusada e que ela estaria vendendo esse conteúdo pelo WhatsApp.

Atendendo a um pedido do delegado, a Justiça determinou a prisão temporária da acusada e ordenou apreensão e busca de conteúdo do celular dela.

“No celular dela, foram encontrados vários materiais pornográficos envolvendo crianças e adolescentes, o que culminou na sua autuação em flagrante pela prática do crime de armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”, reforçou o delegado.

Ele informou que agora as investigações se voltam para identificar quem foram os compradores das imagens. A acusada aguarda por audiência de custódia.