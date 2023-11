Na hora do sexo, adolescente diz ‘não’ e acaba sendo estuprada

Caso ocorreu em Oiapoque. Acusado foi solto na audiência de custódia

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Uma adolescente de 13 anos que tinha concordado em fazer sexo com um rapaz de 19 anos desistiu quando os dois já estavam na cama. Ele não aceitou o ‘não’ e acabou estuprando a menina, e acabou sendo preso. O caso ocorreu neste fim de semana em Oiapoque, a 590 km de Macapá.

De acordo com a polícia, os dois se conheceram por uma rede social e combinaram um encontro num evento de ciências do Instituto Federal do Amapá (Ifap). Lá, ele a convidou para irem até sua casa e a proposta foi aceita.

Na hora da relação, a adolescente (que era virgem), pediu que o rapaz parasse.

“Ele forçou. No dia seguinte, ela se queixou de dores para a sua mãe e os amigos a aconselharam a tomar a pílula do dia seguinte. Ela foi levada para o hospital onde exames mostraram que ela tinha lesões na vagina e no canal interno, além de trauma psicológico. Estava bastante abatida”, explicou o delegado Charles Corrêa, que conduz a investigação.

“Quando a mulher fala para, é para. Independentemente da evolução. Ele machucou muito ela”, acrescentou.

A mãe chamou a polícia e o rapaz foi preso por estupro de vulnerável (menor de 14 anos) em casa, no Bairro do Paraíso.

Na audiência de custódia, o jovem acabou sendo liberado para responder em liberdade. O juiz Roberval Pacheco entendeu que o crime cometido “não gera periculosidade que afete a ordem pública”.