Veja a análise do último capítulo do livro de Cantares

Para muitas pessoas, o casamento é o fim de um período de gestos e situações românticas. A rotina da vida de casado, incluindo filhos e dívidas, afastam muitos, a ponto de pensarem que não sentem mais o mesmo amor de quando eram namorados. No último capítulo do livro de Cantares, vemos as palavras de uma esposa ainda apaixonada, convidando o marido para um passeio. Até nisso, Deus nos orienta. Tenham todos uma ótima quarta-feira (22) com o nosso Senhor Jesus!