Isaias 7 traz a profecia sobre o nascimento de Jesus

O rei de Judá corria sério risco de ser destronado por reis vizinhos que não concordavam com um acordo que ele havia feito com outros monarcas. Deus enviou uma mensagem ao rei por meio do profeta Isaias, mas ele preferiu buscar outras alianças. Em nossos dias, multidões viram as costas para o nosso Salvador. Veja a análise desta quinta-feira (30) em Isaias 7, que traz a profecia sobre a vinda de Emanuel (Jesus). Tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!