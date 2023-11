Muitos se enganam sobre a verdadeira felicidade

Compartilhamentos

Quando se trata de felicidade, a pergunta certa não é o que precisamos para ser felizes, mas de quem precisamos. Deus nos ensina em Eclesiastes que o tolo valoriza os bens mais do que a companhia da família e das verdadeiras amizades. Contudo, tanto a Bíblia quanto a ciência dizem a mesma coisa: não fomos felizes sozinhos. Veja a meditação desta terça-feira (7) no capítulo 4 de Eclesiastes e tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!