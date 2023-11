No Amapá, infarto, isquemia e AVC matam mais homens que câncer de próstata

Campanha pela saúde do homem tem cronograma de ações gratuitas por todo o mês de novembro.

Por CAROLINA MACHADO

A Campanha Novembro Azul no Amapá, que antes era voltada apenas com o foco na prevenção do câncer de próstata, foi estendida em 2023 para cuidar da saúde do homem como um todo.

A ação é feita com base na estratégia do Ministério da Saúde que incentiva o acompanhamento de rotina, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, gerenciamento de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, promoção de hábitos saudáveis, cuidados com a saúde mental e prevenção de agravos, como câncer.

De acordo com o Responsável Técnico pela Saúde do Homem da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), Roosevelt Pureza, as doenças que mais acometem os homens não são o câncer de próstata e sim com doenças no aparelho circulatório, como infarto, isquemia, AVC. Ele acrescenta que quando se trata de câncer, o câncer de pele está em primeiro lugar e, o de próstata, em segundo.

“Tudo isso porque hoje em dia o homem mais acessa a rede de saúde na média e alta complexidade e não pela atenção básica. Isso quer dizer que ele só procura o hospital quando ele já está com uma doença em estado avançado. Então por isso estamos trabalhando na prevenção de todas essas doenças que mais acometem os homens. Não estamos desdenhando o câncer de próstata, mas o foco do novembro azul passou a ser a saúde do homem como um todo”, explicou.

Mesmo sem dados comparativos com outros anos, Pureza cita que em 2019 o Amapá registrou 842 óbitos prematuros (20 a 59 anos) no sexo masculino. Por conta de doenças, foram registradas 108 mortes relacionadas ao aparelho circulatório, 75 por neoplasias (tumores) e 63 por doenças infecciosas. Além disso, foram registradas 383 mortes por causas externas de morbidade e mortalidade, como homicídio, suicídio e acidente de trânsito.

“Temos um grande número de homens ficando sequelados por acidente de trânsito, principalmente acidente de moto. Além disso, a gente vê que muitos homens se envolvem em acidentes e brigas de trânsito que acabam terminando em homicídio ou briga de trânsito. Por conta disso, vamos focar também na saúde mental, porque muitos homens estão doentes dirigindo e por isso são realizadas ações com esse foco neste Novembro Azul”, citou Roosevelt Pureza.

Atenção primária

Segundo o Ministério da Saúde, quase 34% dos homens brasileiros entre 20 e 59 anos não estão cadastrados nos serviços da atenção primária, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). Isso significa menos uso de serviços e menos ações preventivas e de promoção à saúde, em comparação às mulheres. Em 2022, apenas 28% dos atendimentos individuais na atenção primária foram de usuários do sexo masculino nessa faixa etária.

Diante disso, as ações do Novembro Azul irão incentivar nos homens a procura pela Atenção Básica das unidades de saúde para que eles façam consultas com clínico geral e exames como hemograma, glicemia, dosagem de colesterol, aferição da pressão arterial e testes rápidos para diversas doenças.

“Na consulta, eles têm direito ao acesso a esses exames simples de atenção básica. Se houver alteração nesses exames e ele tiver obesidade, histórico de câncer na família e for sedentário, aí ele será direcionado a fazer uma análise da próstata mesmo que ele tenha 30 anos de idade ou até menos”, explicou o Responsável Técnico.

Ações do Novembro Azul

-07 a 10 de novembro- ações educativas e preventivas no IAPEN

-14 de novembro – palestra sobre saúde do homem no Batalhão da PM

-16 de novembro – palestra sobre saúde do homem para servidores da educação

-20 de novembro – blitz na rampa do açaí

-21 de novembro – palestra sobre saúde do homem para PM e BM em Santana

-22 de novembro – palestra sobre saúde do homem do grupo CEA Equatorial

-23 de novembro – blitz educativa no município de Santana

-24 de novembro – blitz educativa no município de Mazagão

-25 de novembro – blitz educativa no município de Tartarugalzinho

-28 de novembro – V Seminário de saúde do homem

-30 de novembro – Encerramento com ação de saúde na Sesa.