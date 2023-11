O segundo capítulo de Isaias nos traz uma reflexão sobre a falta de humildade

Compartilhamentos

Foi por causa do orgulho começou o grande conflito do Universo. Mas essa é uma característica do ser humano que sempre causou muito sofrimento e frustrações. No 2º capítulo de Isaias, vemos uma advertência sobre o Grande Dia do Senhor e o destino dos orgulhosos. Tenha um feliz sábado com o nosso Senhor Jesus!