Quando aceitamos seguir os caminhos indicados por Deus, as vezes ficamos com a impressão de que não enfrentaremos problemas. Ele nunca prometeu isso. Quem segue a Cristo, não está imune às injustiças do mundo. No entanto, o perverso não terá dias longos, é o que diz Eclesiastes 8. Tenha um feliz sábado (11) com o nosso Senhor Jesus!