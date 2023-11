Veja a meditação bíblica desta quarta-feira em Eclesiastes 5

Voltamos a falar de felicidade nesta quarta-feira (8), hoje com base em Eclesiastes 5, que continua afirmando que bens não garantem felicidade, mas a companhia e o compartilhamento com pessoas que amamos e são verdadeiros parceiros de vida. Ouça o que Deus nos ensina e tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!