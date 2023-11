Chegamos ao fim do livro de Cantares

Você já amou? Algumas pessoas passaram pelo casamento, mas nunca amaram de verdade. Alguns acreditam que o amor é incondicional. O “amor é forte como a morte, e nem os rios pode afogá-lo”, dizem os versos 7 e 8 do capítulo 8 de Cantares, este sim, o último capítulo do livro. Analise o que Deus está te dizendo e tenha uma ótima quinta-feira (23) com o nosso Senhor Jesus!