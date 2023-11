Chegamos ao capítulo 4 de Isaias

Quando lemos o Antigo Testamento é comum vermos as profecias de Deus avisando sobre destruição. Mas Ele sentia prazer na destruição? Claro que não, por isso Ele sempre fazia alertas. Em Isaías 4, Deus fala em destruição e esperança. Hoje, o Criador não promove destruição, mas coisas ruins acontecem com a gente quando nos afastamos D’Ele. Tenha uma ótima semana com o nosso Senhor Jesus!