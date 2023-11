Ouro no Parapan, amapaense diz que vai quebrar mais recordes

Paratleta amapaense está classificada para o Mundial de Atletismo em Kobe, no Japão, e Jogos Paralímpicos de Paris, na França.

Por CAROLINA MACHADO

A paratleta amapaense Wanna Brito, de 27 anos, falou ao Portal SelesNafes.com sobre sensação da mais nova conquista em sua carreira, a medalha de ouro no Arremesso de Peso F32 dos Jogos Parapan-Americano 2023, em Santiago, no Chile, na última sexta-feira (24). Na ocasião, ela quebrou o recorde da competição, com a marca de 7,36 metros.

“Eu fiquei muito feliz com o resultado. Isso tudo mostra que estamos no caminho certo. E vamos continuar trabalhando duro, pois com a marca que eu alcancei poderei ir para o Mundial de Atletismo em Kobe, no Japão, e também consegui o índice para competir nos Jogos Paralímpicos de Paris, na França”, afirmou.

Para Wanna, mesmo com o primeiro lugar, o foco nos treinamentos continua, para participar de competições nacionais e melhorar ainda mais os índices.

“Estarei representando o Brasil no mundial de atletismo em Kobe, no Japão, e em Paris nos jogos paralímpicos de 2024. Estarei me esforçando mais e mais para conseguir medalhar nesses grandes eventos também”, afirmou.

Em março deste ano, participou do Grand Prix Marrakech, no Marrocos, e em julho conquistou a medalha de Prata no Mundial em Paris.

Pensando em futuros campeonatos, ao retornar da capital francesa ao Amapá, ela manteve a rotina de treinos, que inclui academia e fisioterapia com o objetivo de conquistar o primeiro lugar.

Wanna Brito é paratleta desde os 23 anos. Ela relata que ‘passou do tempo’ de nascer e que faltou oxigênio no cérebro, resultando numa paralisia cerebral.

“Tenho muita força de vontade e me dedico muito no que me proponho a fazer. Por tudo isso, eu digo: se você tem um objetivo, corra atrás e se dedique porque a vitória virá”, concluiu.