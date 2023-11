PAC da Educação: presidente do FNDE confirma visita ao Amapá para assinar termo

Deputado federal Josenildo Abrantes (PDT) irá oficiar prefeituras para apresentarem projetos. Foto: divulgação

Compartilhamentos

Por REDAÇÃO

A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, confirmou visita ao Amapá para assinar Termo de Ajuste de Gestão sobre as obras do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC) na área da educação.

A informação foi repassada na quarta-feira (1), durante encontro em Brasília da presidente do fundo com o deputado federal Josenildo Abrantes (PDT), o presidente do TCE-AP, Michel Houat Harb, além do conselheiro Regildo Salomão, coordenador do Juntos pela Educação.

Josenildo explicou que, junto com o presidente do TCE, enviarão ofício aos 16 municípios com orientações sobre o processo de transferência dos recursos do PAC da Educação para que encaminhem seus projetos sobre escolas, creches e ônibus escolar.

FIES

Na ocasião, o deputado amapaense também comemorou o anúncio do presidente Lula em isentar em 100% os juros de devedores do FIES, o financiamento estudantil.

“Esse anúncio já é uma vitória. Transita na Câmara um projeto de projeto de lei de minha autoria que prevê a anistia das dívidas do FIES para beneficiados com débitos no período da pandemia do COVID-19. Acreditamos ainda ser possível se tornar realidade”, disse o parlamentar.