Pai é preso após espancar filho de 12 anos com pedaço de pau

Um homem de 39 anos, com extenso histórico de violência, foi preso pela Polícia Civil do Amapá após agredir e manter trancada a própria família. As vítimas são a esposa e o filho de apenas 12 anos do acusado, que tiveram que fugir de casa para escapar da ira do agressor.

O caso ocorreu no fim de semana, no município de Itaubal, a 100 km de Macapá. Os nomes dos envolvidos não tiveram a divulgação autorizada pela polícia.

Segundo o delegado Walter Ferreira, tudo começou quando o garoto saiu sem avisar os pais para assistir a um filme na casa de uma tia. Ao retornar, foi agredido pelo acusado com um pedaço de pau, resultando em uma lesão que ocasionou sangrando em um de seus braços.

A esposa saiu em defesa do filho e também foi atacada. Em seguida, o agressor trancou o filho e a esposa em casa, impedindo-os de sair e denunciar à polícia.

Na manhã seguinte, o homem discutiu com a companheira e agrediu novamente. Mesmo agredido na noite anterior, o filho teve que intervir para conter o pai.

Num momento de distração do homem violento, a mulher conseguiu fugir para a residência de sua sogra, mas foi perseguida pelo marido. Nesse momento, o menino teve a oportunidade de escapar e correu para a delegacia da cidade.

Os policiais civis imediatamente forma ao local e prenderam o indivíduo. Mesmo imobilizado, ele ameaçou contra a vida do filho e prometeu se vingar assim que fosse solto.

“A ameaça foi pelo fato do jovem ter acionado os policiais”, explicou o delegado.

Na delegacia, a polícia levantou a ficha do homem preso, que já acumulava duas condenações judiciais por violência doméstica e acusações de tentativa de homicídio. Ele foi autuado em flagrante lesão corporal, ameaça e cárcere privado.

Na audiência de custódia, a Justiça decidiu mantê-lo preso. Ele foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).