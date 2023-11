Panificadora com alimentos estragados e esgoto aberto é interditada

Estabelecimento fica no Bairro Perpétuo Socorro, na zona oeste de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

Uma panificadora localizada do Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá, foi interditada hoje (8) pela Vigilância Sanitária do município e autuada pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) por várias irregularidades.

O estabelecimento, localizado na Avenida Pedro Américo, virou alvo da fiscalização depois que o Procon recebeu uma denúncia anônima sobre as condições sanitárias do local.

O diretor da Vigilância Sanitária do município, Alecsandro Santos, relatou que a inspeção encontrou alimentos estragados e com prazo de validade vencido. Além disso, a estrutura física da panificadora não estava de acordo com os padrões de higiene.

“Eram biscoitos e pães com fungos, mortadelas, sucos em caixa e refrigerantes vencidos, além das condições sanitárias de manipulação totalmente inadequadas. Encontramos também um gato no local de manipulação de alimentos, esgoto aberto, freezers enferrujados, lixeira sem tampa e o forro do estabelecimento deteriorado e com fungos”, citou o diretor.

Os produtos impróprios para consumo foram retirados das prateleiras e descartados na lixeira pública.

Para voltar a funcionar, o proprietário terá que apresentar algumas documentações, como o licenciamento da Vigilância Sanitária, CNPJ, comprovante de residência e realizar uma reforma parcial na estrutura física da panificadora.

“O proprietário foi notificado e a gente deu um prazo para comparecer à Vigilância. Até agora não compareceu. Caso isso não aconteça, a gente vai passar para o Ministério Público e ele não poderá mais abrir o estabelecimento”, frisou Santos.

De acordo com a chefe de fiscalização do Procon, Lana Cristina, o órgão também realizou os procedimentos administrativos, onde lavrou o auto de infração. A panificadora terá 20 dias para apresentar recurso sobre as irregularidades.

“O agravante é que o estabelecimento funciona próximo a uma escola municipal de ensino fundamental, então ele é bastante frequentado por crianças. Cabe destacar que a higiene de manipulação de alimentos e a qualidade do atendimento prestado é um dos direitos do consumidor e isso tudo estava sendo violado e isso não pode acontecer”, concluiu Lana Cristina.

As autoridades sanitárias e de defesa do consumidor preferiram não divulgar o nome do estabelecimento por entender que a interdição tem um prazo para justificativa e providências do proprietário.