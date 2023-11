Para ‘desafogar’ Ciosp, polícia orienta busca por delegacias de bairro

O diretor de Polícia da Capital, delegado Ronaldo Coelho, acredita que a falta de orientação pode ser a causa da concentração no Ciosp do Pacoval.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

A Polícia Civil do Amapá orienta a população a procurar as delegacias mais próximas quando for registrar um boletim de ocorrência (B.O).

Em 2023, dos 50 mil boletins registrados, 15 mil foram feitos no Ciosp do Pacoval, localizado na zona norte de Macapá. Para a instituição, o número é considerado alto tendo em vista a existência de delegacias em outros bairros da capital.

O diretor de Polícia da Capital, delegado Ronaldo Coelho, acredita que a falta de orientação pode ser a causa da concentração da procura pelo Ciosp do Pacoval.

“É um número muito alto e até o fim do ano pode chegar a 20 mil pessoas. Provavelmente essas pessoas todas não moram naquela área de atuação do Ciosp do Pacoval. Mas o fato é que elas se deslocam de bairros distantes e vão para lá pra fazer esse registro”, expôs.

Um dos problemas que a concentração da procura ao Ciosp do Pacoval ocasiona ao cidadão é a demora para ser atendido. O local registra em média 40 boletins por dia e gera fila de atendimento.

“O tempo de atendimento é variável. A grande maioria pode chegar e fazer um registro de ocorrência simples mas também pode haver uma ocorrência complexa onde o tempo de atendimento pode ser grande caso haja detalhes da ocorrência para ser relatado”, relatou.

Para o delegado, a situação causa um desconforto ao usuário que poderia se deslocar a uma outra unidade ou até mesmo fazer um atendimento virtual, que pode ser feito da própria casa dele.

“Em Macapá existem dez delegacias de bairro e dez especializadas que estão espalhadas nas zonas norte, sul, leste, oeste e centro de Macapá. Em todos esses locais temos unidades policiais que você pode registrar um boletim de ocorrência e, fazendo dessa forma, o cidadão pode economizar tempo e dinheiro”, afirmou.

O registro de boletim de ocorrência on-line pode ser feito por meio do site http://www.policiacivil.ap.gov.br/. No site também está divulgada lista completa de todas as delegacias de bairro e especializadas existentes em Macapá.