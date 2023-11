Piquenique na orla vira mania entre macapaenses

A cena se intensifica ainda mais nos fins de semana. A paisagem nos finais de tarde são como um verdadeiro cartão postal da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

Contemplar um rio majestoso no fim de tarde ao lado da família e ainda fazendo um lanche, é um privilégio que só quem mora na Foz do Amazonas tem, de graça.

A paisagem fica ainda mais agradável quando se está num local que, só pelo apelido já dá ideia do valor: Lugar Bonito. Assim é chamado o Parque do Forte, ponto turístico de Macapá que cada vez mais tem acolhido cenas como essas.

Os piqueniques em família, ou com amigos, é como juntar o útil ao agradável: um pequeno buffet ao ar livre, só que muito mais em conta.

Essa foi a ideia da pedagoga Iasmin Larissa, que decidiu fazer um piquenique no local para comemorar o aniversário de 5 anos da filha Isabela.

“Para não passar em branco, escolhemos esse ano comemorar com os mais íntimos num lugar diferente e fazendo algo diferente, que é o piquenique. Nós gostamos desse lugar e sempre viemos aqui para fazer isso. E, dessa vez, reunimos a família e os amigos para cantar os parabéns para a minha filha”, contou.

Já a professora Heloísa Patrícia, sempre que pode, reúne a família no local para tomar um café. Na opinião dela, o Lugar Bonito é aconchegante, e, tudo isso se alia aos belos fins de tarde que o local proporciona, o que torna os momentos mais especiais.

“Costumo sempre vir aqui com a minha família para comer um bolinho e fazer uma reunião informal. Vejo que aqui é o local mais adequado, principalmente nesses momentos de calor que tem sido cada vez mais frequente aqui em Macapá. Só lamento que o espaço está um pouco largado pelo poder público. Mas, de um modo geral, é muito bom estar aqui, principalmente porque temos o privilégio de contemplar esse majestoso Rio Amazonas”, relatou.

Para a administradora Soraia Rocha motivos não faltam para se reunir no Parque do Forte para um piquenique. Ela cita a segurança que o local proporciona às pessoas como um dos motivos para a escolha do espaço para confraternizar com amigos.

“O local é seguro e iluminado. A gente consegue se reunir entre amigos e ter esse momento para compartilhar e pegar um vento, pois Macapá é muito quente. A gente já faz isso há um bom tempo e posso dizer que isso está virando uma cultura entre o povo amapaense. Fora isso, tem a possibilidade de encontrar algum amigo, principalmente para tomar um cafezinho. Então é um programa diferente e, sem dúvidas, isso vai fazer cada vez mais parte da rotina do macapaense”, declarou.

A cena se intensifica ainda mais nos fins de semana, sobretudo porque Macapá está no verão, época que torna a paisagem nos finais de tarde um verdadeiro cartão postal da capital do Amapá.