PM consegue ‘zerar’ criminalidade durante operações no Jari

Equipes da PM, com apoio da Guarda Municipal, percorrem as áreas de pontes dos 16 bairros de Laranjal

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Policiais militares engajados nas operações Paz e Hórus conseguiram zerar ocorrências de crimes em Laranjal do Jari, nesta semana. As equipes intensificaram as abordagens e o policiamento no terceiro município mais populoso do Amapá, com mais de 52 mil habitantes.

Os policiais têm contato com o apoio da Guarda Municipal de Laranjal do Jari nas rondas. O objetivo é devolver a sensação de segurança nos 16 bairros:

Malvinas, Samaúma, Centro, Três Irmãos, Santarém, Sagrado Coração de Jesus, região alta da cidade até a entrada, Nazaré Mineiro, Sarney, Cajari 1 e 2, Buritizal, Castanheira, Prosperidade, Mirilândia e Agreste.

“As equipes da Polícia Militar se revezam e atuam em locais considerados críticos da cidade através do policiamento motorizado e a pé como, também através das barreiras de fiscalização com fito de identificar foragidos da justiça, apreender entorpecentes e armas de fogo”, explica o major Alves Neto, comandante da Operação Paz.

Desde o início do mês, somente a Operação Paz abordou 1.457 pessoas e 529 veículos.

As equipes entram em áreas de pontes, abordam suspeitos e consultam a base de dados com informações sobre possíveis criminosos.