Policial rodoviário federal salva a vida de criança engasgada

João Lorenzo foi salvo pelo policial rodoviário federal Kleiton Sousa, que realizou uma Manobra de Heimlich.

Por CAROLINA MACHADO

Uma criança de 1 ano foi salva por um policial rodoviário federal na última quinta-feira (9). O menino, chamado João Lorenzo, havia se engasgado dentro de um veículo enquanto viajava com o pai e a mãe para o município de Porto Grande, localizado a 100 quilômetros de Macapá.

Segundo o pai da criança, o empresário Weneth Soares, de 40 anos, Lorenzo estava doente e que por conta disso vomitou dentro do carro, o que causou o engasgo. Ele lembra que o vômito ocorreu após passarem pelo posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizado no KM-9. O bebê rapidamente ficou roxo e desfalecido, o que causou desespero nos pais.

“Eu me arrepio só de me lembrar. Não pensamos duas vezes e levamos ele para o posto da PRF para que os policiais nos ajudassem a levar ele para o hospital ou que fizessem algo ali naquela hora. O policial foi muito profissional e fez um procedimento que fez meu filho “voltar”. Senti muito medo de perder o meu filho. Mas a PRF é muito qualificada e isso me fez ter certeza que meu filho seria salvo. E assim aconteceu. Foi Deus que usou aquele policial. Sou muito grato a Deus e à PRF por tudo isso”, narrou.

De acordo com a PRF, João Lorenzo foi salvo pelo policial rodoviário federal Kleiton Sousa, que realizou uma Manobra de Heimlich.

“Iríamos fazer uma ronda. Mas algo me tocou e me fez esperar um pouco mais. Foi aí que chegou aquela família desesperada. Peguei a criança e executei a manobra. Repeti entre três a cinco vezes até que ele começou a chorar. Esse salvamento, eu posso dizer que foi o apogeu da minha vida profissional. Então, é muito importante que devemos sempre estar preparados para ofertar o melhor possível”, afirmou o policial Kleiton Sousa.

De acordo com o superintendente da PRF no Amapá, Klebson Sampaio, o ato heroico é motivo de muito orgulho para a instituição.

“A felicidade é grande porque a gente busca sempre salvar vidas e a gente quer que todos possam sair de casa e voltar em segurança. E quando a gente vê isso, a gente fica muito feliz. Toda corporação fica muito feliz e orgulhosa. Inclusive, toda equipe que estava lá foi parabenizada”, afirmou Sampaio.

O superintendente reforça que a PRF está à disposição da sociedade. “Se precisar, entre em contato com a PRF por meio do número 191, que estaremos sempre prontos para atuar”, concluiu.