Praça que homenageia Bíblia e líder evangélico é entregue

Complexo de lazer, no Bairro Santa Rita, tem uma Bíblia que projeta versículos com a luz do sol

CAROLINA MACHADO

Uma das lideranças mais conhecidas do meio evangélico no Amapá empresta o nome à Praça da Bíblia, entregue pela prefeitura de Macapá na tarde desta quarta-feira (29). Um busto em homenagem ao presidente da Assembleia de Deus – A Pioneira, Oton Alencar, foi construído na praça, que fica no Bairro Santa Rita.

O novo espaço, localizado na Rua Hildemar Maia com a Avenida Ataíde Teive, foi entregue pelo prefeito de Macapá, Dr. Furlan (Podemos), em uma cerimônia que contou com a presença de familiares do pastor, autoridades, além da população.

A praça possui uma área total de 1.115,71 metros quadrados e conta com playground, academia ao ar livre, bancos, rampas de acessibilidade, calçada com piso tátil e uma cobertura metálica com seis versículos vazados, que, vista de cima, representa uma Bíblia aberta. Por serem vazados, quando o sol incide sobre os versículos, eles ficam projetados no chão.

Além disso, o local possui uma placa com os Dez Mandamentos gravados, o busto do pastor euma referência à Santíssima Trindade.

O local, que antes era apenas um triângulo ocioso com uma sucataria e uma empresa de rádio táxi, foi transformado em praça com o propósito de ser um espaço de convivência.

Para a construção do espaço, foram investidos R$ 152.093.41, recurso do Tesouro Municipal. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) foi a responsável e fiscalizadora da execução da obra.

Segundo o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, a Praça da Bíblia Pastor Oton de Alencar é também uma homenagem da Prefeitura ao povo evangélico.

“É o aproveitamento de um espaço público importante, localizado numa via importante. Aqui também tinha uma lixeira viciada e hoje é uma belíssima praça que faz referência à Bíblia e uma justa homenagem ao pastor Oton Alencar que dedicou a vida inteira para evangelizar ao povo do Amapá. Então é a primeira praça dedicada ao povo evangélico”, explicou.

A pastora Jordeniza Coelho é moradora do Bairro Marabaixo, na zona oeste de Macapá. Apesar da distância, ela conta que, por conta da beleza e simbologia, vai frequentar sempre o local.

“É uma praça que ficou muito linda. Esse é um grande momento para o nosso estado. Tive a oportunidade de conhecer o pastor Oton Alencar e ver como esse local ficou. Dá pra perceber que foi muito merecido. Sempre que eu puder, vou estar nesse espaço com a minha família”, disse a pastora.

A pastora Ariadne Alencar, filha do pastor Oton, conta que a família se sentiu honrada com a homenagem.

“Nós nos sentimos honrados porque essa homenagem, pelo que o pastor Oton foi para a área evangélica e para toda a comunidade. Então, é uma honra muito grande para mim que sou da família e para o povo evangélico de poder inaugurar uma praça com um busto em homenagem a pessoa que ele foi. Estamos muito felizes e muito agradecidos por essa oportunidade em poder propagar o que ele foi”, concluiu a filha do pastor.

Após a cerimônia de entrega da obra, o evento contou com apresentações do coral e orquestra da Igreja Assembleia de Deus, da Banda Athos, da pregadora Camila Barros (pregadora) e do show da cantora Bruna Karla e Ministério.