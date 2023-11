Prefeito afastado por desvios da secretária tenta retornar ao cargo

Advogados de Elson Belo negam que ele esteja tentando interferir no processo

Por SELES NAFES

A defesa do prefeito de Serra do Navio, Elson Belo (Avante), ajuizou agravo para tentar suspender a decisão que o afastou do comando do município, que fica a 220 km de Macapá. No recurso, os advogados afirmam que a ex-secretária de Finanças Gabriel Machado Bispo já confessou desvio dinheiro da prefeitura, e nega que o crime tenha sido cometido com a participação dele.

Os advogados Vicente Cruz e Alessandro Carvalho admitem que Elson Belo não vinha respondendo aos ofícios enviados pelo Ministério Público com pedido de informações, mas garantem que isso não ocorreu por falta de zelo com o dinheiro público. Além disso, o prefeito não estaria interferindo no andamento do processo, o que justificaria seu afastamento por 90 dias. Ele também está proibido de entrar em qualquer prédio da administração municipal.

Os defensores, no entanto, não fazem menções ao suposto esquema de rachadinhas apontado pelo Ministério Público a partir de conversas extraídas de celulares de servidores que ocupavam cargos de confiança.

No último dia 8 de novembro, Elson Belo foi afastado por decisão da juíza Fabianna Oliveira, da Vara Única de Pedra Branca do Amapari (comarca responsável pelos processos de Serra), atendendo pedido do Ministério Público. A ex-secretária de Finanças confessou em depoimento, num inquérito civil público, que fazia para si própria pagamentos de R$ 3,8 mil, duas vezes por mês. Ela teria causado um prejuízo superior a R$ 105 mil aos cofres públicos. As transferências eram feitas com a senha do prefeito.

Em setembro, Elson Belo havia sido afastado pela Câmara de Vereadores acusado de não prestar contas.

Nesta sexta-feira (17), o desembargador João Lages decidiu encaminhar o agravo da defesa para o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Adão Carvalho.