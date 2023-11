Prefeito é afastado por pagamentos ilegais à secretária de Fazenda

Desta vez a decisão foi da justiça. Elson Belo já tinha sido afastado uma vez pela Câmara Municipal

Por SELES NAFES

O prefeito de Serra do Navio, Elson Belo (Avante), foi novamente afastado do cargo, desta vez por decisão da justiça. Ele é acusado de fazer pagamentos ilegais para a secretária de Fazenda do município (distante 200 km de Macapá), Gabriela Souza, que foi exonerada do cargo. Procurado pelo Portal SN, o prefeito de manifestou sobre a decisão.

De acordo com a ação movida pelo Ministério Público, desde 2021 Gabriela Souza Machado Bispo recebia dois pagamentos por mês de R$ 3,8 mil (além do salário), totalizando mais de R$ 105 mil. Os pagamentos teriam sido feitos com a “chave-senha” do prefeito e da própria secretária.

Questionada durante inquérito civil que apurou os pagamentos, Gabriela afirmou que os valores seriam referentes a adiantamentos de salários, mas depois apresentou nova versão informando que se tratavam de pagamentos “indevidos” que seriam ressarcidos aos cofres púbicos.

O MP pediu uma liminar para afastar o prefeito, mas a defesa alegou que a medida não era necessária porque Gabriela já havia sido exonerada. A juíza Fabiana Oliveira, da Vara de Pedra Branca (responsável pela demanda judicial de Serra do Navio), não aceitou o argumento.

Em sua decisão, ela cita várias ações de improbidade que têm como alvo o prefeito, entre elas uma que apura um esquema de “rachadinhas”. Neste caso, conversas de WhatsApp teriam demonstrado que ele costumava pedir que os servidores nomeados lhes transferissem dinheiro. Ele teria recebido mais de R$ 200 mil.

“Nota-se que os réus, sobretudo o prefeito Elson, pessoa que já figura no polo passivo de quase uma dezena de ações de improbidade e ACP (ação civil pública), não buscam sequer esconder a desfaçatez com a qual praticam os atos indevidos, tampouco tentam ludibriar os órgãos de fiscalização. Pelo contrário, o prefeito Elson, sem qualquer demonstração de medo ou receio de ser flagrado, pratica reiteradamente condutas imensamente dolosas aos Munícipes de Serra do Navio”, comentou a juíza, ao deferir a liminar.

Elson Belo está proibido de entrar em prédios da prefeitura pelo prazo de 90 dias, a não ser que precise buscar objetos pessoais. Neste caso, ele precisará estar acompanhado de dois policiais militares.

Procurado pelo Portal SN, Elson Belo disse:

“Vamos provar na Justiça e pra sociedade que eu jamais cometi essas acusações. Estou sendo acusado por erros de terceiros, porém, estou consciente de que a Justiça será de fato feita. Quem deve realmente, deve arcar com as consequências e não o prefeito titular”.

Em setembro, Elson Belo foi afastado pela Câmara Municipal acusado de não prestar contas. Ele retornou ao cargo dias depois por decisão judicial.